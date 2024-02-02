شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة نحو 300 شخص في حريق بكينيا والان نبدء بالتفاصيل

سيطرة على الحريق

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الكينية اليوم الجمعة، إن حريقًا ناجمًا عن انفجار غاز في العاصمة نيروبي، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 200 آخرين.وقال المتحدث باسم الحكومة إسحق موورا، في منشور عبر منصة إكس، إن الانفجار في حي إمباكاسي بدأ قبل منتصف الليل بقليل في شركة لإعادة تعبئة الغاز وتعرض مبناها لأضرار بالغة.وذكر أن الحريق الناجم عن الانفجار اجتاح مستودعًا قريبا للمنسوجات والملابس وألحق أضرارًا بعدة سيارات ومبان تجارية وسكنية، مؤكدًا وفاة شخصين أثناء تلقيهما العلاج في مستشفى نيروبي الغربي.قال المتحدث باسم الحكومة الكينية إن عددًا كبيرًا من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، حيث لا تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد.وذكر الصليب الأحمر أن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصًا إلى مرافق صحية مختلفة في العاصمة"، مشيرًا إلى أن 27 شخصًا آخرين تم علاجهم.