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مقتل وإصابة نحو 300 شخص في حريق بكينيا

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رويترز- نيروبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة نحو 300 شخص في حريق بكينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الكينية اليوم الجمعة، إن حريقًا ناجمًا عن انفجار غاز في العاصمة نيروبي، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وقال المتحدث باسم الحكومة إسحق موورا، في منشور عبر منصة إكس، إن الانفجار في حي إمباكاسي بدأ قبل منتصف الليل بقليل في شركة لإعادة تعبئة الغاز وتعرض مبناها لأضرار بالغة.
مقتل وإصابة نحو 300 شخص في حريق بكينيا - رويترز

وذكر أن الحريق الناجم عن الانفجار اجتاح مستودعًا قريبا للمنسوجات والملابس وألحق أضرارًا بعدة سيارات ومبان تجارية وسكنية، مؤكدًا وفاة شخصين أثناء تلقيهما العلاج في مستشفى نيروبي الغربي.
مقتل وإصابة نحو 300 شخص في حريق بكينيا - رويترز

سيطرة على الحريق

قال المتحدث باسم الحكومة الكينية إن عددًا كبيرًا من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، حيث لا تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد.
وذكر الصليب الأحمر أن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصًا إلى مرافق صحية مختلفة في العاصمة"، مشيرًا إلى أن 27 شخصًا آخرين تم علاجهم.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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