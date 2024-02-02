إصابة نحو 300 شخص جراء حريق ناجم عن انفجار غاز في كينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصيب نحو 300 شخص في العاصمة الكينية نيروبي الليلة الماضية، إثر حريق كبير ناجم عن انفجار غاز، وفق ما أعلن الصليب الأحمر الكيني، صباح الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، اسحق مايغا موورا، أن “شركة كانت تملأ أسطوانات غاز عندما اندلع حريق أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، كما تسبب بتعرض مبنى الشركة لأضرار بالغة، وأن عدد كبير من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، حيث لا تزال أعمدة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد.

من جهته، ذكر الصليب الأحمر أن “الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصًا إلى مرافق صحية مختلفة في العاصمة”، مشيرًا إلى أن 27 شخصًا آخرين تم علاجهم.