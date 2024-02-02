حمدان: لن نقبل باي تدخل اسرائيلي بادارة الشؤون الفلسطينية

أكّد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن "الجانب الاسرائيلي مصرّ حتى اللحظة على مواصلة العملية العسكرية في غزة"، مشيراً الى أن "ابرز مطالب حركة "حماس"، انهاء الحصار على قطاع غزة ووقف شامل لاطلاق النار وأن يكون هناك التزامات بموضوع اعادة الاعمار".
وشدد في حديث مع قناة الـ"LBCI"، على اننا "متمسكين بالارتباط السياسي بين غزة والضفة الغربية، ولن نقبل باي تدخل اسرائيلي في ادارة الشؤون الفلسطينية".
وعن ملف تبادل الأسرى والصفقة المرتقبة بين اسرائيل و"حماس"، أشار حمدان الى أن "أهم الأسرى المطلوب الافراج عنهم هم المحكومون بالمؤبدات بسبب قيامهم أو قيادتهم لأعمال مقاومة، بغض النظر عن انتماءاتهم، ومنهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي وأسماء من قيادة حركتي "حماس" والجهاد الاسلامي"، آملاً أن "يتم الافراج عن جميع الاسرى، ومؤكدا على أنه لا يمكن التنازل عن هذا الملف".
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