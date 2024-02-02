انت الان تتابع خبر إيران تكتشف شبكة تجسس لصالح "الموساد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولفتت الوزارة في بيان، إلى "تحديد عدد من الجواسيس في طهران ومحافظات أخرى، وجرى التصدي لهم أو خضوعهم للمراقبات الأمنية".

وقالت إنه "جرى تحديد عدد من الجواسيس الإيرانيين المقيمين في الخارج، وسيتخذ القرار بشأنهم بما يتناسب مع أوضاع كل منهم ومستوى علاقات الوزارة مع جهات الاستخبارات في دول إقامتهم".



وكشفت الوزارة، عن "نقل تفاصيل الجواسيس الأجانب إلى الدول التي لديها علاقات تبادل مؤثر للمعلومات مع إيران".

وأشارت الوزارة، إلى "اعتقال الأجهزة الأمنية المعنية في هذه الدول هؤلاء الجواسيس طبقًا لإستراتيجياتها المضادة للتجسس".

ولفتت إلى "التوصل لمعلومات لا مثيل لها عن هذه الجماعات ويتم الآن تحليلها ودراستها ليتسنى الاستفادة منها".

وأعلن القضاء الإيراني، الإثنين الماضي، تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 4 أشخاص، تمت إدانتهم بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

