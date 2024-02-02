"الفرج بعد الشدة".. 64 قافلة دعوية تجوب قرى ومساجد بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أطلقت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، 64 قافلة دعوية تجوب مختلف قرى ومساجد المحافظة، وذلك لنشر الفكر الوسطى المستنير، ولتحقيق الإعمار لبيوت الله مبنى ومعنى.

وتناولت القوافل التي شارك فيها 320 إماما من مراكز المحافظة السبعة، دروس الإسراء والمعراج وعلى رأسها "الفرج بعد الشدة"، مؤكدين خلال حديثهم على أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بمثابة منحة ربانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، و لأمته، حيث فرضت فيها الصلاة، لتكون هدية وصل لأمة سيدنا محمد.

وأشاروا إلى أن الشدة يعقبها الفرج، والضيق يعقبه السعة، وإن مع العسر يسرا، و حثوا الناس على إحسان الظن بالله رب العالمين، داعين الله عز وجل أن يديم على مصر نعمه وفضله.