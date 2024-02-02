“اليونيسف”: 17 ألف طفل في قطاع غزة فقدوا ذويهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أن تقديراتها تشير إلى وجود 17 ألف طفل في قطاع غزة أصبحوا دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع.

وأوضح مدير الاتصالات بمكتب “يونيسف” جوناثان كريكس – حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة – أن جميع الأطفال في قطاع غزة بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية، حيث تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية ولا يستطيعون النوم، كما أنهم يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف الإسرائيلي.