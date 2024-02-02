شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين بعمليات أمنية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت قوات الأمن الباكستانية، من القضاء على إرهابيين اثنين، في عملية أمنية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في منطقة "ديرة إسماعيل خان" شمال غرب باكستان.

وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم ، أن الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما متورطان في قتل مدنيين أبرياء وتنفيذ أعمال تخريبية. الإرهاب في باكستان أضافت أن قوات الأمن صادرت خلال العملية أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزتهما، وأن قوات الأمن تجري عمليات أمنية للتطهير والقضاء على أي إرهابيين آخرين في المنطقة.

