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مقتل إرهابيين بعمليات أمنية في باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تمكنت قوات الأمن الباكستانية، من القضاء على إرهابيين اثنين، في عملية أمنية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في منطقة "ديرة إسماعيل خان" شمال غرب باكستان.
وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان اليوم ، أن الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما متورطان في قتل مدنيين أبرياء وتنفيذ أعمال تخريبية.

الإرهاب في باكستان

أضافت أن قوات الأمن صادرت خلال العملية أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزتهما، وأن قوات الأمن تجري عمليات أمنية للتطهير والقضاء على أي إرهابيين آخرين في المنطقة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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