بلينكن يزور مصر وقطر والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى مصر والسعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية في جولة تبدأ من 4 إلى 8 فبراير المقبلين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بلينكن سيتابع خلال جولته في الشرق الأوسط جهود إطلاق سراح المحتجزين بقطاع غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكن "سيواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة".

وتابعت: "كما سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددا على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر".

كما سيواصل بلينكن أيضا "المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة سلمية أكثر تكاملاً تتضمن أمنا دائما للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".