شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليون يورو.. مساعدات أوروبية لدعم اللاجئين في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الاتحاد الأوروبي إنه سيرسل 26 مليون يورو (28 مليون دولار) كمساعدات إنسانية لدعم اللاجئين في تركيا قرب الحدود السورية التي تضررت من الزلازل العام الماضي.

وأوضح التكتل أنه يواصل "التضامن مع اللاجئين" في تركيا. دعم اللاجئين في تركيا وفي السادس من فبراير العام الماضي ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 جنوب شرق تركيا، وأجزاء من سوريا.

ولقي أكثر من 50 ألف شخص حتفهم، بحسب المفوضية.

ومن بين المبالغ المرسلة ستخصص 4 ملايين يورو لتلبية الاحتياجات التعليمية، وسيستخدم التمويل الآخر لتوفير خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي. 400 مليون يورو للإغاثة من الكوارث وفي أعقاب الزلازل مباشرة، قدم الاتحاد الأوروبي لتركيا 400 مليون يورو للإغاثة من الكوارث.

وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في العالم بنحو 4 ملايين شخص.

ويأتي التمويل على رأس تعهدات سابقة بتقديم المساعدات.