مسؤول في البيت الأبيض: لن نقوم بشن أي غارات داخل إيران

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن واشنطن لن تقوم بشن أي غارات داخل إيران".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، عن شنّ غارات جويّة في العراق وسوريا ضد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري والجماعات التابعة له، مشيرة إلى أنّ "الضربات شملت أكثر من 85 هدفًا".

ولفتت إلى أنّ "ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت قاذفات بعيدة المدى"، موضحة أنّ "الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه".

ويأتي ذلك بعد تهديدات أميركية على إثر مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 في هجوم على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدود السورية، حيث اتهمت واشنطن جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وفق تعبيرها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول، كثّفت "المقاومة الإسلامية في العراق" من هجماتها ضد القواعد الأميركية في سوريا والعراق، وذلك بهدف التضامن مع غزة وانهاء التواجد الأميركي في المنطقة.