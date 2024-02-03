أفادت قناة "الجديد"، عن سقوط "شهيدين وعدد من الجرحى في غارة جوية إسرائيلية على بليدا"، فيما نقلت عن معلومات بأن "الشهيدين ينتميان الى حركة أمل".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات "الجديد": سقوط عنصرين لحركة أمل وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية في بليدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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