نيجيريا.. مقتل ملك تقليدي واختطاف زوجته على يد رجال مسلحين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الشرطة في ولاية كوارا، إن ملكا محليا قتل واختطف شخصان من بينهما زوجته من قصرهما، على يد مسلحين في غرب وسط نيجيريا.

وقالت الشرطة، في بيان، إنهم"اقتحمه مسلحون قصر أونيكورو مما أدى إلى مقتل (الملك التقليدي) أريمو أولوسيجون كول، وخطفوا زوجته وشخصا آخر".

وأعلنت الشرطة، فتح تحقيق للعثور على المهاجمين فضلا عن تعزيز الأمن في المنطقة.

وأضافت الشرطة، أن اثنين آخرين من الزعماء التقليديين قُتلا على يد مهاجمين مجهولين في ولاية إيكيتي المجاورة يوم الاثنين.

وتحدث هجمات من هذا النوع بانتظام في نيجيريا التي تواجه أزمات أمنية متعددة.

وصل الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إلى السلطة في عام 2023، ووعد بمعالجة انعدام الأمن في البلاد، بما في ذلك الجماعات الجهادية وقطاع الطرق في الشمال الشرقي، فضلاً عن تصاعد العنف الطائفي في ولايات المركز.

لكن منتقدي رئيس الدولة يقولون إن العنف خرج عن نطاق السيطرة في البلاد.

وقالت شركة استشارات إدارة المخاطر النيجيرية، SBM Intelligence، إنها سجلت 3964 شخصًا مختطفين في نيجيريا منذ بدء ولاية تينوبو في مايو 2023.

وفي أوائل عام 2024، اختطف مسلحون خمس أخوات صغيرات بالقرب من العاصمة أبوجا، وقتلوا إحداهن عندما انقضى الموعد النهائي لدفع الفدية، مما أثار احتجاجًا وطنيًا.