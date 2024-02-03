الجيش الأمريكي يشن هجمات ضد أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(د ب أ):

قال الجيش الأمريكي مساء الجمعة إنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سوريا والعراق، ردا على الهجوم المميت الذي شنته ميليشيات موالية لإيران وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان "نفذت طائرات أمريكية سلسلة من الضربات الجوية على مواقع بطول 130 كيلومترا من مدينة دير الزور بطول الحدود السورية العراقية".

وقال المرصد إن ما لا يقل عن 18 من أعضاء الميليشيات الموالية لإيران قتلوا في الضربات، التي استهدفت 26 موقعا من بينها مخازن أسلحة خاصة بالميليشيات.

وأكدت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" شن الضربات.

وقالت القيادة في منشور "المنشآت التي تم ضربها شملت مراكز عمليات للقيادة والسيطرة ومراكز استخباراتية وصواريخ وقذائف ومخازن لطائرات مسيرة ولوجستيات ومنشآت لسلاسل الإمداد بالذخيرة لجماعات الميليشيات".

وفي بيان تلقته شبكة "السومرية نيوز"، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبدالله، اليوم السبت، على ان الضربات الامريكية على مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعد خرقا للسيادة العراقية.

وقال رسول "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".

وأضاف أن "هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

ويوم الأحد الماضي، قتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجمات بطائرات مسيرة شنته ميليشيات موالية لإيران في الأردن على الحدود مع سوريا.

وأسفرت الهجمات عن إصابة العديد من الجنود الآخرين. وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عن الهجمات لـ"جماعات مسلحة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق" وتعهد بالرد على تلك الهجمات.

وأعلنت الحكومة الأمريكية بشكل رسمي يوم الأربعاء إن الهجوم نفذته جماعة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق، والتي سبق وأن أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وتضم هذه المجموعة الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تعمل تحت هذا الاسم العام منذ الهجمات التي شنها مسلحون من حركة حماس الفلسطينية وجماعات أخرى داخل إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتشمل المجموعة كتائب حزب الله المدعومة من إيران. وهي واحدة من أقوى الميليشيات في العراق وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

يذكر أن منطقة شمال شرق الأردن، حيث وقع الهجوم المميت الذي قتل فيه الجنود الأمريكيون، يقع على الحدود مع سوريا والعراق.

ومنذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، نفذت الميليشيات الموالية لإيران هجمات شبه يومية على قواعد أمريكية في العراق وسوريا. وردت الحكومة الأمريكية بضربات جوية في البلدين.