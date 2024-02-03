تعيين فاتح قره خان رئيسًا للبنك المركزي التركي

عَيّن الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، نائب رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان، رئيسًا للبنك، خلفًا لحفيظة غاية أركان الّتي عُزلت من منصبها.

وفي وقت سابق الجمعة، تقدّمت أركان بطلب إلى أردوغان، لإعفائها من مهامها.

مع الإشارة إلى أنّ فاتح قره خان، من مواليد 1982 في ولاية أسكي شهير، وتخرّج من قسمَي الهندسة الصّناعيّة والرّياضيّات في جامعة بوغاز ايتشي عام 2006، قبل أن يتمّ الماجستير ومن ثمّ الدّكتوراة في جامعة ​بنسلفانيا​ الأميركيّة عام 2012.

شغل منصب رئيس دراسات سوق العمل والمنتجات ومستشار السّياسة النّقديّة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ​نيويورك​ حتّى عام 2022، وعمِل خبيرًا اقتصاديًّا في شركة "​أمازون​" الأميركيّة عام 2022، قبل أن يتمّ تعيينه كبيرًا للاقتصاديّين في "أمازون" في تشرين الثّاني 2022. وعُيّن في 28 تمّوز 2023، نائبًا لرئيس المصرف المركزي التّركي.