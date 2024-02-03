حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

افادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي عن الطرقات الجبلية المقطوعة، وهي كفرذبيان، حدث_بعلبك، العاقورة حدث_بعلبك، عيناتا، الارز، جرد_مربين، الهرمل، القبيات، الهرمل، معاصر_الشوف، كفريا.

كما افادت عن أن "طريق ترشيش_زحلة سالكة امام جميع المركبات".