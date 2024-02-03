الجزائر تحث مجلس الأمن الدولي على وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استعرض مجلس الأمن، الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب القاتلة في غزة.

انعقدت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بناء على طلب الجزائر للتداول، حول الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، بشأن التدابير المؤقتة التي يتعين اتخاذها لمنع ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال عمار بن جامع، السفير والممثل الدائم للجزائر للمجلس: “لقد التزمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب والمساءلة”.

وشدد على أن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن تمتثل على الفور للتدابير المؤقتة التي وافقت عليها المحكمة.

في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، زعمت جنوب أفريقيا أن إسرائيل مسؤولة عن انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بغزة وخطاب كبار السياسيين الإسرائيليين.

وقال سفير جنوب أفريقيا ماتو جويني: "بعد أمر المحكمة، أصبحت الدول الآن على علم بوجود خطر جدي بوقوع إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

"وبالتالي، يجب عليهم أيضًا أن يتصرفوا بشكل مستقل وفوري لمنع الإبادة الجماعية على يد إسرائيل والتأكد من أنهم لا ينتهكون بأنفسهم اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عن طريق المساعدة أو المساعدة في ارتكاب الإبادة الجماعية.

وهذا يفرض بالضرورة التزامًا على جميع الدول وطالبت بوقف تمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي تعتبر إبادة جماعية.

والمجلس هو أقوى هيئة في الأمم المتحدة، ويتحمل "المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين".

وقال سفير الصين تشانغ جون "الآن حان الوقت لمجلس الأمن أن يتخذ مزيدا من الإجراءات لحماية العدالة وإنقاذ الأرواح وتحقيق السلام".

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا "من الواضح أن دوامة العنف في غزة ستستمر حتى يتم القضاء على "الظلم الذي طال أمده" الكامن وراء الصراع ويمكن للشعب الفلسطيني أن يحصل على حقه في إنشاء دولته المستقلة".

وتابع نائب المندوب الدائم لإسرائيل أن "مجرد محاولة توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل هي تشويه لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مشيرًا إلى أن نفس التشويه يظهر في محاولة تحريف الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

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وبتوقيع الميثاق، تتعهد الدولة العضو في الأمم المتحدة بالامتثال لقرار المحكمة في أي قضية تكون طرفا فيها، ومع ذلك، ليس لدى محكمة العدل الدولية وسيلة مباشرة لتنفيذ قراراتها.

وتحدى السفير رياض منصور من بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أعضاء المجلس بقوة قائلا: "لقد التزمت المحكمة بمسؤوليتها في تدابيرها المؤقتة، ولكي يتم تنفيذ هذه التدابير، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار". بدأت.

وتابع منصور: "ب[عدم] اعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار للسماح بتنفيذ العمل والإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، فإنك لا تتحمل مسؤوليتك".

"متى ستتصرف وفقًا لذلك؟ إذا كنت جادًا في احترام التزامك باحترام حكم المحكمة؟"

وقال "إذا كنتم تريدون مساعدة إسرائيل، فعليكم تبني [قرار] وقف إطلاق النار حتى لا يكون لديها أي عذر لعدم تنفيذ الإجراءات المؤقتة الستة التي قررتها المحكمة".

وأشار رياض منصور إلى أن 13 عضوا في مجلس الأمن صوتوا لصالح وقف فوري لإطلاق النار، كما أيدت 153 دولة عضو الدعوة في الجمعية العامة.



وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، في كلمتها أمام مجلس الأمن، إن أمر الإجراءات المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يتماشى مع اعتقاد وفدها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن كيفية القيام بذلك أمر مهم، وجميع العمليات ملزمة باحترام المساعدات الإنسانية الدولية، قانون.

وأضافت: "بينما نتفق جميعا على أنه يجب بذل المزيد من الجهود، يجب أن نكون صادقين بشأن ما لم تأمر به المحكمة"، أي وقف إطلاق النار.

وتابعت: "علينا بدلاً من ذلك أن نعمل من أجل التوصل إلى حل" من خلال الدبلوماسية، مشددة على أن الولايات المتحدة تعمل من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة، مع طرح اقتراح على الطاولة من شأنه أن يغير الوضع على الأرض، ويقترب نحو التوصل إلى حل. وقالت إن وقف الأعمال العدائية.

أطلع الأمين العام للأمم المتحدة اللجنة العليا للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الفلسطينية.

كما ألقى منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث كلمة أمام المجلس.

وأضاف أن القتال العنيف ما زال مستمرًا حول المستشفيات في خان يونس، مما يهدد سلامة الآلاف ويدفع آلافًا آخرين جنوبًا إلى رفح.

ووجهت إسرائيل اتهامات ضد عشرات من موظفي الأونروا.

ويُزعم أنهما متورطان في الهجوم القاتل الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل والذي نفذه الجناح العسكري لحركة حماس.

وقد دفعت الاتهامات، التي لم يتم تأكيدها بعد بنتائج تحقيق الأمم المتحدة، دولًا مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة إلى الإعلان عن قطع التمويل عن أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة لا تزال تعمل في غزة التي مزقتها الحرب.