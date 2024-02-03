إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بسكين في محطة في باريس

افاد الشرطة الفرنسية وكالة "فرانس برس"، عن "توقيف رجل يشتبه في أنه هاجم بالسكين عدّة أشخاص في محطة للقطارات في باريس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة".
وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.
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