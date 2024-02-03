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زلزال قوي يهز ولاية أوكلاهوما الأميركية

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ابوظبي - سيف اليزيد -  ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بلغت شدته 5.1 درجة ضرب ولاية أوكلاهوما الأميركية اليوم السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال، الذي جرى تعديل قوته بالخفض من 5.5 درجة، وقع على عمق ستة كيلومترات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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