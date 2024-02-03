شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

هزات ارتدادية

شعر بالاهتزاز الناجم عن الزلزال سكان منطقة كبيرة من الولاية، بما في ذلك مدينة أوكلاهوما وتولسا، وفقًا للتقارير الأولية التي شاركتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وشعر الناس بالاهتزاز أيضًا في ويتشيتا بولاية كانساس، وفقًا للمسح الجيولوجي.

وتم الإبلاغ عن زلازل أصغر بقوة 2.6 و3.5 حول المنطقة نفسها بعد فترة وجيزة، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم, ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية.وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 6 كيلومترات.وأشار المركز إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا أوخسائر مادية جراء الزلزال.