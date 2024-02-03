انت الان تتابع خبر اكتشاف جديد للباحثين بأعماق المحيط الهادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خلص علماء جامعة طوكيو اليابانية إلى هذه النتيجة، بعدما عثروا على مجموعة من البيض الأسود الصغير، على عمق أكثر من 6000 متر، وهذا بعدما رصدتها مركبة تابعة لهم.

ووجد العلماء البيض ممزقا وفارغا وملتصقا بالصخر، باستثناء 4 كانت سليمة.



وأرسل الباحث ياسونوري كانو البيضات السليمة إلى علماء أحياء اللافقاريات بجامعة هوكايدو، وعند فحصها، تبين أن عرض الغلاف الجلدي أو الشرنقة يبلغ 3 ملم، ويتضمن ما يتراوح بين 3 إلى 7 ديدان مسطحة.

كما انتهى العلماء إلى أن الديدان الموجودة داخل البيضات غير موصوفة، لكنها أكثر ارتباطا باثنتين من الرتب الفرعية الموجودة في المياه الضحلة.

وأفاد موقع "Science Alert" بأن الديدان المسطحة كافة يمكنها إنتاج أنواع ذكرية وأنثوية، وتتكاثر بوضع البيض في شرانق جلدية.

ويعتبر هذا الاكتشاف تطورا لآخر سابق، عثر خلاله العلماء على دليل يشير إلى وجود الديدان المسطحة، بعدما وجدوه على قطعة من الخشب الغارق بعمق يزيد على 5200 متر.

