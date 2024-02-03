انت الان تتابع خبر خلال كانون الثاني.. 15 هزة ارضية تضرب العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدير العام للهيئة عبد العظيم عبد القهار الساعدي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "انسجاماً مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي اصدرت شبكة الرصد النشرة الزلزالية للعراق والمناطق المجاورة، اذ سجلت (39) هزة أرضية في شهر كانون الثاني، (15) هزة أرضية منها داخل الاراضي العراق".



فيما اشارت مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف، بحسب البيان الى ان "نشاط الهزات الارضية تركز في محافظة دهوك اذ سجل (٧) هزات، واثنان في نينوى وواسط، وهزة واحدة في أربيل وديالى وصلاح الدين والبصرة".

