واشنطن تعلن قصف أهداف في سوريا والعراق ردا على هجوم الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - واشنطن تعلن قصف أهداف في سوريا والعراق ردا على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، وغانتس يهدد بالانسحاب من مجلس الحرب الإسرائيلي إذا لم يوافق نتنياهو على صفقة تبادل الأسرى.

وحسب سبوتنيك، وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة رسمية للشرق الأوسط تشمل إسرائيل ورام الله ومصر ولبنان والأردن، وأحزاب الأكثرية الحاكمة في هنغاريا لن تصوت على انضمام السويد للناتو، والأمم المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاق اقتصادي مع إسرائيل.

واشنطن تعلن قصف 85 هدفا في سوريا والعراق ردا على هجوم الأردن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إنه وجه بضرب أهداف في العراق وسوريا مرتبطة بالجماعات المسلحة التي يدعمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ردا على دورهم المزعوم في الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

وأوضح بايدن أنه تم توجيه "ضربات لأهداف في منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية"، لافتا إلى أن "الرد الأمريكي بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها بلاده".

إلى ذلك قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك مكول، إن الضربات الأمريكية ضد أهداف في سوريا العراق "جاءت متأخرة"، مضيفاً أنها "سمحت لأعداء أمريكا بالاستعداد".

ودعا مكول إلى "البدء في فرض عقوبات لقطع مصادر تمويل الإرهاب"، بحسب وصفه.