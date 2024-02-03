غارة جويّة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيبة في جنوب لبنان

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جويّة إستهدفت بالصواريخ بلدة الطيبة في جنوب لبنان. هذا، وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مناطق جنوب لبنان تزامنًا مع استمرار الحرب على قطاع غزة من 7 تشرين الأول.

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