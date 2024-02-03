السودان ..دعوة للسماح بوصول المساعدات فورا

وأكد البرنامج أن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد يعانون من الجوع الحاد، مشدداً على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية فوراً.
من ناحية أخرى، وصل إلى السودان، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على أزمة ملايين النازحين السودانيين، وكذلك اللاجئين الذين يستضيفهم السودان، والذي أكد خلالها على الحاجة الملحة لدعم الشعب السوداني، إضافةً إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإجراء محادثات سلام جادة لوضع حد لهذه المأساة.
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