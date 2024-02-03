فرز الأسرى يؤجل وقف الحرب في غزة

وضع الإصرار على إطلاق سراح السجناء على نطاق واسع وإنهاء القتال وإقامة منطقة عازلة في غزة، حماس والاحتلال الإسرائيلي في خلاف مع الاقتراح متعدد المراحل، الذي طرحه مسؤولون من مصر وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة هذا الأسبوع، ولا يتضمن هذا الاقتراح، وقفا دائمًا لإطلاق النار.

وبعد أيام من التعبير عن التفاؤل بشأن التقدم نحو التوصل إلى اتفاق، ما زال الوسطاء يعملون على سد الفجوات الواسعة بين إسرائيل وحماس، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يعتزم السفر إلى المنطقة للمساعدة في دفع الجهود.

وقال الزعيم السياسي الأعلى لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان إن المفاوضات يجب أن «تنهي تماما» الهجوم الإسرائيلي على غزة، وأن تؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وهي المطالب التي رفضتها إسرائيل.

إطلاق السجناء

وذكر مسؤولون في حركة حماس إن الحركة تدرس اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، الذي سيشمل وقفًا طويل الأمد للقتال في غزة وتبادل رهائن إسرائيليين مع سجناء فلسطينيين، لكن يبدو أن المسلحين يستبعدون بعض العناصر الرئيسية.

وقال هنية والمسؤول الكبير المقيم في بيروت، أسامة حمدان، إن حماس ما زالت ملتزمة بمطالبها الأولية بوقف دائم لإطلاق النار، وتسعى إلى إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين المحتجزين بسبب أعمال تتعلق بالصراع مع إسرائيل، بما في ذلك أولئك الذين يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة.

وذكر اثنين بالاسم، من بينهم مروان البرغوثي، وهو زعيم انتفاضة فلسطينية شعبية يُنظر إليه على أنه شخصية موحدة، وكانت تعليقات حمدان بشأن السجناء هي المطالب الأكثر تفصيلاً التي أثارتها المجموعة علناً حتى الآن.

وفي إشارة إلى اقتراح وقف القتال المتتالي، قال حمدان لقناة (LBC) اللبنانية: «لا يمكن أن يكون هذا مقبولاً من قبل المقاومة».

وقال القادة الإسرائيليون إنهم سيواصلون القتال حتى يتم سحق حماس، التي تحكم غزة منذ عام 2007، حتى مع موافقتهم على فترات توقف طويلة يصاحبها إطلاق سراح الرهائن.

وقال حمدان أيضًا إن حماس تريد إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من جميع الفصائل، وليس فقط أولئك المرتبطين بالجماعة المسلحة، وبالإضافة إلى البرغوثي، عين أحمد سعدات، رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل صغير من منظمة التحرير الفلسطينية، وقال إن إطلاق سراح الأسرى هو «قضية وطنية، وليس لحماس فقط».

وأدين البرغوثي وسعدات بالتورط في هجمات قاتلة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي قبل جيل مضى.

منطقة عازلة

وفي إشارة إلى نقاط خلاف إضافية، قال حمدان أيضًا إن إسرائيل تقوم بإقامة منطقة عازلة على جانب غزة من الحدود، ولم تعترف إسرائيل بمثل هذه الخطط رسميًا، لكن صور الأقمار الصناعية تظهر عملية هدم جديدة في منطقة بعرض كيلومتر واحد (0.6 ميل) داخل غزة على طول الحدود مع إسرائيل.

ومع اقتراب الحرب من مرور أربعة أشهر، استمر القتال في مدينة خان يونس الجنوبية، وقال الجيش الإسرائيلي إن جهوده ركزت على المقاتلين والأسلحة والبنية التحتية في المدينة، وهي هدف رئيسي للهجوم البري الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المنظمة إن النيران الإسرائيلية أصابت مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم أحد العاملين في الهلال الأحمر. وكان هذا هو الموظف الثالث الذي يقتل هذا الأسبوع.

وقال الهلال الأحمر إن القوات الإسرائيلية تحاصر المستشفى منذ 12 يومًا، وسط قصف عنيف وإطلاق نار، وإن الإمدادات على وشك النفاد، ودعت إلى توفير ممر آمن لإجلاء المرضى.

مدينة رفح

وفر عشرات الآلاف من سكان خان يونس والمناطق المحيطة بها جنوبًا إلى مدينة رفح، على الحدود مع مصر، حيث لجأ بالفعل أكثر من مليون شخص من مختلف أنحاء غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على خان يونس، فإنها ستتقدم نحو رفح، رغم أنه لم يحدد إطارًا زمنيًا، وأثار هذا الاحتمال مخاوف بشأن المكان الذي سيذهب إليه السكان بحثًا عن الأمان.

وقالت الأمم المتحدة إن رفح أصبحت «قدر ضغط اليأس»، وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «نخشى مما سيأتي بعد ذلك».

وقال مسؤول آخر في حماس إن الحركة ستقدم ردها على اقتراح وقف إطلاق النار «قريبا جدًا» وستطلب عدة تغييرات غير محددة، ورفض إعطاء أي تفاصيل حول ما يبحثون عنه أو عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل عدد السجناء.

الاقتراح متعدد المراحل تعمل قطر ومصر كوسيط بين إسرائيل وحماس.

يتضمن الاقتراح وقفًا مبدئيًا لإطلاق النار لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع.

تقوم حماس خلالها بإطلاق سراح الرهائن المسنين والنساء والأطفال مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل.

طوال تلك المرحلة، ستستمر المفاوضات بشأن إطالة أمد وقف إطلاق النار والإفراج عن المزيد من الأسرى والرهائن.

ستسمح إسرائيل لعدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة بزيادة ما يصل إلى 300 يوميًا – من بضع عشرات حاليًا.

ستسمح لإسرائيل سكان غزة النازحين بالعودة تدريجيًا إلى منازلهم في الشمال، وفقًا للاقتراح.

تبعات الصراع

قُتل أكثر من 27 ألف فلسطيني وجُرح 66 ألفًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

أدى إلى تسوية مساحات شاسعة من الجيب الساحلي الصغير بالأرض.

تشريد %85 من سكانه ودفع ربع السكان إلى المجاعة.