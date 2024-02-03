"حزب الله": استهدفنا مستعمرة ايفن مناحم وموقع السماقة وتموضعًا لجنود العدو في مستوطنة يرؤون

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي عيتا الشعب ويارون، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:35 من مساء يوم السبت 03-02-2024 مستعمرة ايفن مناحم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية مساء أمس على بلدة بليدا، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:35 من مساء يوم السبت 03-02-2024 باستهداف تموضع لجنود العدو الاسرائيلي في مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة".
هذا، وأكّد "حزب الله"، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:10 من مساء يوم السبت 03-02-2024 للمرة الثانية موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة.".
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