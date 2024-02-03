"حزب الله": استهدفنا مستعمرة ايفن مناحم وموقع السماقة وتموضعًا لجنود العدو في مستوطنة يرؤون

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي عيتا الشعب ويارون، استهدف ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:35 من مساء يوم السبت 03-02-2024 مستعمرة ايفن مناحم بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها اصابات مباشرة".‏‏

كذلك أعلن الحزب، بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات الإسرائيلية مساء أمس على بلدة بليدا، قام ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:35 من مساء يوم السبت 03-02-2024 باستهداف تموضع لجنود العدو الاسرائيلي في مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة".‏‏

هذا، وأكّد "حزب الله"، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 6:10 من مساء يوم السبت 03-02-2024 للمرة الثانية موقع ‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة.".