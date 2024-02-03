الجيش الإسرائيلي: قواتنا تجري تدريبات تحسبًا لأي حرب بالشمال وهاجمنا أكثر من 50 هدفًا لحزب الله بسوريا

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى أنّ "القوات النظامية والاحتياطية تجري تدريبات برًا وبحرًا وجوًا تحسبًا لأي حرب بالشمال"، زاعمًا أنّ "حزب الله أخطأ عندما قرر أن يهاجم إسرائيل بلا سبب"، وفق تعبيره.

ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "الأذرع الإيرانية تشكل تهديدا كبيرا"، مدعيًّا مهاجمة "أكثر من 50 هدفًا لحزب الله في سوريا منذ بدء الحرب في غزة".