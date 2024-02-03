غدًا.. انطلاق معرض الكتاب بالمنيا لمدة 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أعلنت مكتبة مصر العامة في محافظة المنيا، عن افتتاح معرض الكتاب فى نسخته الرابعة بالمحافظة بأسعار مخفضة.

تشمل الكتب جميع فروع العلوم مثل المعارف العامة والفلسفة وعلم النفس والأدب والروايات والعلوم الاجتماعية والتاريخ وغيرها من فروع العلم.

وقالت الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبة، إنه في إطار توجيات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبالتزامن مع انطلاق العُرس الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، فقد تشهد المحافظة غدًا الأحد 4 فبراير افتتاح معرض الكتاب الرابع التى تنظمه المكتبة، وتستمر فعالياته إلى الخميس 8 فبراير، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأضافت مدير المكتبة، أن معرض الكتاب، يشهد على هامش إقامته، فاعليات عديدة منها صالونات ثقافية على مدار الأيام الخمس، على أن يشهد المعرض غداً الإفتتاح وعرض الكتب، وافتتاح معرض الفن التشكيلي للكاتب خالد عبد الراضى، وفي يوم الاثنين ندوة نقاشية للدكتور قاسم زكى بعنوان " مارييت باشا اللص التائب والحارس الأمين "، وفى يوم الثلاثاء ندوة للدكتور أحمد نشأت بعنوان" الذاكرة والتذكر والقراءة السريعة "، وفى يوم الأربعاء يشهد الصالون الثقافي والاحتفال بإصدار أول كتاب للصالون الثقافى بالمكتبة بعنوان" وحي الأقلام"، كما يشهد المعرض افتتاح معرض الزهور لمدرسة المنيا الثانوية الزراعية، ويوم الخميس قبل الختام حفل الختام وفقرات ثقافية وفنية، وورش عمل للتلوين للأطفال والرسومات، ويدير الصالون الشاعر جابر الزهيري.

وأشارت عليوة أنه تأتي فكرة تنظيم معرض الكتاب بمحافظة المنيا في إطار توجه الدولة المصرية لنشر الثقافة والوعي لدى أفراد المجتمع.