الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية

ابوظبي - سيف اليزيد - دكار (وكالات)

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، أمس، أنه ألغى مرسوماً كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري.

وقال سال في خطاب للأمة «وقعت مرسوماً في الثالث من فبراير يلغي مرسوم 26 نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024.

وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.

وفي وقت سابق، قال الحزب الديمقراطي السنغالي، إنه طلب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير من خلال مشروع قانون قدمه إلى البرلمان، مستشهدا بوقائع زعم أنها أضرت بشفافية ونزاهة التصويت.

وسيكون تأجيل الانتخابات الرئاسية أمراً غير مسبوق بالنسبة للسنغال، التي شهدت أربع عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الانتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960. ولم يقترح الحزب الديمقراطي موعداً جديداً للانتخابات.

وتحدث الحزب الديمقراطي في بيان عن مخاوفه بشأن عملية صنع القرار في المحكمة الدستورية واستبعاد المرشحين وقضايا أخرى قال إنها أخرجت السباق عن مساره.

وأضاف أن الدفع من أجل إجراء انتخابات في وقت لاحق «هو جزء من رغبتنا في الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية». ولم يتضح على الفور كيف سيتعامل البرلمان مع مشروع القانون المقترح.