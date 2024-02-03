الانتخابات الرئاسية في السنغال.. رفض إطلاق سراح المرشح المحتجز

ياسر رشاد - القاهرة - رفض القضاء السنغالي طلب الإفراج عن المرشح المسجون باسيرو ديوماي فاي مع بدء الحملة الانتخابية الرئاسية، بحسب معسكر المعارضين، ولم تحصل الأفريقية على تأكيد لهذا الرفض من محاميها.

وقدم فاي طلبًا للإفراج المؤقت في 22 يناير/كانون الثاني، بعد يومين من نشر القائمة النهائية للمرشحين من قبل المجلس الدستوري والمصادقة على ترشحه، حسبما يشير بيان صحفي صادر عن ائتلاف “رئيس ديوماي”، لكن البيان قال إن القاضي أمر يوم الثلاثاء برفض الطلب.

وأضاف أن النظام مصر على رغبته في سلب حقوق أي معارض، والحكومة تدافع عن نفسها باستمرار ضد أي تدخل في شؤون القضاء.

وأضاف: “لأول مرة في تاريخنا يتهم مرشح ولم يحاكم بعد، فمن يبقيه؟ وقال البيان إن حقوقه السياسية لا تزال سليمة، وهو ممنوع من القيام بحملات انتخابية.

ورفضت المحاكم عدة طلبات سابقة للإفراج عنهم، تعد الظروف التي سيدافع فيها فاي عن قضيته من الأمور المجهولة في الحملة التي تبدأ رسميًا يوم الأحد.

منذ عام 2023، فاي مسجون، ومع ذلك يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للفوز، واختاره حزب باستيف المنحل، الذي يتولى أمينه العام، ليحل محل زعيمه عثمان سونكو، المسجون عام 2023 بعد أكثر من عامين من المواجهة مع السلطة التي أدت إلى اضطرابات مميتة.

وقد استبعد المجلس الدستوري سونكو، واعتبرت البعثة التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى السنغال لمراقبة الانتخابات الرئاسية، "مهمة للغاية" أن يتمكن فاي من القيام بحملته الانتخابية.

