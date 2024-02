شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس ناميبيا بعد صراع مع المرض والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات ما بعد الوفاة

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب رئيس جمهورية ناميبيا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن وفاة رئيس الجمهورية حاجي جينجوب، صباح الأحد.وذكر المكتب في بيان: "ببالغ الحزن والأسى نبلغكم أن حاجي جينجوب رئيس البلاد توفي اليوم الأحد، في مستشفى ليدي بوهامبا بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج الطبي". Fellow Namibians,It is with utmost sadness and regret that I inform you that our beloved Dr. Hage G. Geingob, the President of the Republic of Namibia has passed on... This is a Twitter Status— Namibian Presidency (@NamPresidency)أكد المكتب أن الفريق الطبي بذل قصارى جهده لضمان تعافي لرئيس الراحل، لكن المنية وافته رغم الجهود الطبية.وسيجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة المتعلقة بوفاة الرئيس.يذكر أن نامبيبيا هي دولة تقع في جنوب غرب قارة أفريقيا.