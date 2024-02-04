وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب رئيس جمهورية ناميبيا على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، عن وفاة رئيس الجمهورية حاجي جينجوب، صباح الأحد.

وذكر المكتب في بيان: “ببالغ الحزن والأسى نبلغكم أن حاجي جينجوب رئيس البلاد توفي اليوم الأحد في مستشفى ليدي بوهامبا بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج الطبي”. وسيجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة المتعلقة بوفاة الرئيس.

يذكر أن ناميبيا دولة تقع في جنوب غرب قارة أفريقيا.