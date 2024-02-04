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وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب رئيس جمهورية ناميبيا على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، عن وفاة رئيس الجمهورية حاجي جينجوب، صباح الأحد.

وذكر المكتب في بيان: “ببالغ الحزن والأسى نبلغكم أن حاجي جينجوب رئيس البلاد توفي اليوم الأحد في مستشفى ليدي بوهامبا بالعاصمة ويندهوك، حيث كان يتلقى العلاج الطبي”. وسيجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة المتعلقة بوفاة الرئيس.

يذكر أن ناميبيا دولة تقع في جنوب غرب قارة أفريقيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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