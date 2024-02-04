انت الان تتابع خبر المالكي يعلق على القصف الأمريكي: فعل يؤسس لمنهج شريعة الغاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تغريدة له على موقع "اكس"، إن "الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق، وقتل أبنائه بدم بارد قد تكرر بنحو غير مسبوق، ومن دون رادع من المجتمع الدولي. وإننا إذ نستنكر استهداف واغتيال ثلة من أبنائنا من القوات العراقية في مقراتهم الثابتة، نؤكد أن من حق الحكومة العراقية التحرك على كل الأصعدة من أجل إيقاف هذه الاعتداءات وإدانتها".وأضاف المالكي، أن "هذا الفعل يؤسس لمنهج شريعة الغاب ويجلب المزيد من القتل والتخريب الذي لا مبرر له في القوانين الدولية، وشرعة حقوق الانسان، وقيم الحضارة المدعاة كذبا وزورا".

وتابع المالكي، أن "العراقيين لا يقبلون الضيم ولا يمكن أن يصبروا على الاستهانة بأرواح أبنائهم، ولابد من موقف وطني مسؤول من الجميع يحمي سيادة الوطن وحياة الشعب، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، والصبر لعوائلهم ولجميع العراقيين".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس السبت 3 شباط/ فبراير 2024، حصيلة جديدة للقصف الأمريكي على المقار الأمنية في قضاء القائم تمثلت باستشهاد 16 وإصابة 36 منتسبا، فيما بينت انه لا يزال البحث جاريا عن جثامين عدد من المفقودين.

