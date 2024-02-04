المُشدد 10 سنوات لمزارع أصاب مواطنًا بعاهة مستديمة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة مزارع بالسجن المُشدد لمدة 10 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 18161 جنايات مركز شرطة ههيا لسنة 2023، بالتعدي بالضرب على مواطن والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة.

والجلسة كانت برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي - رئيسا بالمحكمة -، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 2422 كلي شمال الزقازيق لسنة 2023، ليوم 25 ديسمبر من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أ.م.ن.أ" 39 سنة، مزارع، مقيم في إحدى القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ههيا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على المجني عليه "إ.ع" 24 سنة، مقيم في قرية تابعة لنطاق مركز شرطة ههيا، والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة.