انفجار مستودع للذخيرة غرب العاصمة البوركينية

أعلنت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو، اليوم، عن اندلاع حريق في مستودع للذخيرة في معسكر "يمدي" الواقع على بعد نحو 20 كم غرب العاصمة واغادوغو.وبينت أن الحريق تسبب في وقوع سلسلة من الانفجارات القوية بالمستودع. أوضحت هيئة أركان جيش بوركينا فاسو، أن الانفجارات التي سمعها السكان وقعت إثر الحريق في مستودع الذخيرة بهذا المعسكر الذي يضم أسلحة القوات المسلحة الوطنية.ودعت المواطنين إلى عدم الذعر وممارسة أنشطتهم اليومية بصورة طبيعية، مبينة أنه جرت السيطرة على الحريق بعد التدخل الفوري للدفاع المدني.