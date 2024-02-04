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انفجار مستودع للذخيرة غرب العاصمة البوركينية

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واس- واغادوغو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار مستودع للذخيرة غرب العاصمة البوركينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو، اليوم، عن اندلاع حريق في مستودع للذخيرة في معسكر "يمدي" الواقع على بعد نحو 20 كم غرب العاصمة واغادوغو.
وبينت أن الحريق تسبب في وقوع سلسلة من الانفجارات القوية بالمستودع. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

التعامل مع الحريق

أوضحت هيئة أركان جيش بوركينا فاسو، أن الانفجارات التي سمعها السكان وقعت إثر الحريق في مستودع الذخيرة بهذا المعسكر الذي يضم أسلحة القوات المسلحة الوطنية.
ودعت المواطنين إلى عدم الذعر وممارسة أنشطتهم اليومية بصورة طبيعية، مبينة أنه جرت السيطرة على الحريق بعد التدخل الفوري للدفاع المدني.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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