التعليم العالي: غلق كيان وهمي يدعي منح شهادات تدريب معتمدة بمحافظة الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، قرارًا بغلق منشأة مسماه بـ"أكاديمية أوبك" بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية تدعي منح شهادات تدريب مُعتمدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد، أن هذه المنشأة كائنة في (عمارة رقم 3 - شارع علي بن أبي طالب - متفرع من شارع عمر بن الخطاب من شارع السلام خلف كلية التجارة - الطابق الأرضي - بمدينة الزقازيق - محافظة الشرقية)، والتي تُروج لنفسها بمنح شهادات قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية وحملة المؤهلات فوق المتوسطة؛ للدراسة بتخصصات (التمريض، والمساحة والخرائط، والضيافة الجوية، والسياحة والفنادق، وإدارة الأعمال، والصحافة والاعلام، وتكنولوجيا البترول، وتركيب الأسنان، وتكنولوجيا المعلومات، والمُختبرات)، كما تُدعي المُنشأة منح شهادات تدريب مُعتمدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.

ووجه الوزير، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، لإعمال شأنها اتجاه المنشأة المذكورة.

وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

من جانبه، قال الدكتور المُستشار الإعلامي المُتحدث الرسمي للوزارة عادل عبدالغفار إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.

وأشار إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للإطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.