الشرطة تنتفض.. سقوط "عصابات العملة" بـ43 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فى ضربة مؤثرة لتجار العملة، الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط تشكيلات عصابية للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. تقدر قيمة المبالغ المالية المضبوطة بحوالى 43 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرام الأموال العامة اتجار عناصر تشكيلات عصابية غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالى 43 مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد، وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.