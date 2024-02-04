قائمة جرائم آخرها القتل العمد.. الإعدام لعاطل ذبح زوجته في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، حكمًا بإعدام ثلاثيني، مُدان بقتل زوجته العشرينية، وذلك بعد ورود قرار مفتى الجمهورية بشأنه، كما أصدرت حكمها ضده بالحبس 3 سنوات في إدانته بالتنقيب عن الآثار داخل منزله، فضلًا عن حبسه عامًا مدانًا بتعاطي المخدرات، وقررت تغريم مأمور سجن المنيا العمومى مبلغ 500 جنيه لتأخره في إرسال المتهم أمس السبت إلى قاعة المحكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح، وعمر أحمد محمد، وأمانة سر محمد يونس ومحمود سيف.

كانت محكمة جنايات الفيوم سبق وأحالت المذكور إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالقاهرة لمدة 45 يومًا، للكشف على قواه العقلية، حيث أثبت التقرير أنه كان بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب جريمة القتل ومسؤولًا عن تصرفاته، وقد أقر والداه في تحقيقات نيابة أطسا بأن ابنهم سبق وأن حاول قتل زوجته بسبب جنونه بالآثار.

وقال أحمد عودة محام المذكور، أن ادعاءه سوء سلوك زوجته ما هو إلا محاولة من الإفلات من جريمته، وهو ما بينته المحاكمة لاحقًا.

وترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير من بداية العام الماضي عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز أطسا، بمقتل دينا ابراهيم مفتاح - 25 عامًا - ربة منزل، مقيمة بقرية دفنو.

جرى تشكيل فريق بحث قاده الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث أطسا، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، حيث تبين أن خلافات حدثت بين الزوج والذي يدمن المخدرات ويجلس فى المنزل بصفة مستمرة بدون عمل، عندما طالبته الزوجة بتدبير مصاريف البيت والكف عن تناول المواد المخدرة، حيث نهرها ثم أحضر سكينًا ونحرها من رقبتها وفر هاربًا.

وقد ألقي القبض عليه وأحيل إلى المحاكمة التي انتهت بقرار إعدامه.