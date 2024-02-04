الولايات المتحدة وبريطانيا: موجة ضربات جديدة على الحوثيين

قاد استمرار الحوثيين في هجماتهم بالبحر الأحمر إلى موجة جديدة قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث ضربا 36 هدفا للحوثيين في اليمن. وتهدف هذه الهجمات إلى زيادة تعطيل الجماعة المدعومة من إيران التي هاجمت بلا هوادة المصالح الأمريكية والدولية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت ضربة إضافية «دفاعا عن النفس ضد صاروخ كروز مضاد للسفن، أطلقه الحوثيون على السفن في البحر الأحمر»، وفقا لمنشور على موقع X.

من جهه أخرى، لم تستهدف واشنطن إيران مرة أخرى بشكل مباشر في الوقت الذي تحاول فيه إيجاد توازن بين الرد القوي وتكثيف الصراع.

حرية الملاحة

وحددت القوات الأمريكية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف المنشور أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة، ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

بينما حذرت الولايات المتحدة من أن ردها، بعد مقتل جنودها في قاعدة برج 22 بالأردن الأحد الماضي، لن يقتصر على ليلة واحدة أو هدف واحد أو مجموعة واحدة. وعلى الرغم من عدم وجود ما يشير إلى مسؤولية الحوثيين بشكل مباشر، فإنهم أصبحوا أحد الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة.

ويشن الحوثيون هجمات شبه يومية بالصواريخ أو الطائرات دون طيار ضد السفن التجارية والعسكرية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحوا أنهم لا يعتزمون تقليص حملتهم على الرغم من الضغوط التي تمارسها الحملة الأمريكية والبريطانية.

الضربات الأخيرة

وهذه هي المرة الثالثة التي تنفذ فيها الولايات المتحدة وبريطانيا عملية مشتركة كبيرة، لضرب قاذفات أسلحة الحوثيين ومواقع الرادار والطائرات دون طيار. وتهدف الضربات في اليمن إلى تأكيد الرسالة الأوسع نطاقا لإيران بأن واشنطن تحمل طهران مسؤولية تسليح وتمويل وتدريب مجموعة من الميليشيات

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، في بيان، إن العمل العسكري، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، «يُرسل رسالة واضحة إلى الحوثيين بأنهم سيستمرون في تحمل المزيد من العواقب إذا فعلوا ذلك ألا إذا أنهوا هجماتهم غير القانونية على السفن والسفن البحرية الدولية».

وأضاف: «لن نتردد في الدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم».

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بمنشآت تخزين الأسلحة المدفونة بعمق التابعة للحوثيين وأنظمة الصواريخ ومنصات الإطلاق وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات والمروحيات. بينما أوضح الجيش البريطاني أنه ضرب محطة تحكم أرضية غرب العاصمة اليمنية صنعاء، كانت تستخدم للسيطرة على طائرات الحوثيين دون طيار التي أطلقت ضد السفن في البحر الأحمر.

عواقب الهجمات

وقد دفعت هجمات الحوثيين شركات الشحن إلى إعادة توجيه سفنها من البحر الأحمر، وإرسالها حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ممر أطول وأكثر تكلفة وأقل كفاءة. كما دفعت التهديدات الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إنشاء مهمة مشتركة، حيث توفر السفن الحربية من الدول المشاركة مظلة واقية للدفاع الجوي للسفن في أثناء سفرها في الممر المائي الحيوي الذي يمتد من قناة السويس وصولا إلى مضيق باب المندب.

وخلال العمليات العادية، تعبر نحو 400 سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر في أي وقت. تم قصف أهداف الحوثيين في 13 موقعًا مختلفًا من قبل:

-طائرات مقاتلة أمريكية من طراز.

- «F/A-18» من حاملة الطائرات «يو. إس. إس دوايت دي أيزنهاور».

-الطائرات المقاتلة البريطانية «تايفون FGR4»، والمدمرتان البحريتان «يو. إس. إس جرافلي» و«يو. إس. إس كارني».

-صواريخ توماهوك من البحر الأحمر، بحسب مسؤولين أمريكيين ووزارة الدفاع البريطانية.