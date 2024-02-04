شكرا لقرائتكم خبر عن 878 يومًا.. روسي يحطم الرقم القياسي للبقاء في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إن رائد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو حطم الرقم القياسي العالمي لقضاء أكبر وقت في الفضاء يوم الأحد، عندما سجل يومه الـ878 في المدار.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل البالغ من العمر 59 عامًا، وهو قائد فرقة رواد الفضاء روسكوزموس، هو حاليًا في إقامته الخامسة على محطة الفضاء الدولية.

وسجل كونونينكو الآن وقتًا أطول للبقاء في المدار مقارنة بزميله الروسي وحامل الرقم القياسي السابق جينادي بادالكا.

5 مهام

وقالت روسكوزموس إن بادالكا أمضى 878 يومًا و11 ساعة و29 دقيقة و48 ثانية في الفضاء على مدار 5 مهام، كانت آخرها عام 2015.

ومن المقرر أن يستمر بقاء كونونينكو الحالي في الفضاء حتى 23 سبتمبر.

وكان كونونينكو انطلق إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة في عام 2008.