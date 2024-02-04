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جثة و11 مصابا في حادث أعلى الطريق الإقليمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة و11 مصابا سقطوا جراء انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة، مساء الأحد.

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى محافظة المنوفية اختلت عجلة القيادة بيده وانقلابها.

الحادث أسفر عن حالة وفاة و11 مصابا نقلوا إلى مستشفى أشمون للعلاج، وجنب ونش إغاثة حكام السيارة المنكوبة نهر الطريق.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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