المنخفض الجوي ينحسر تدريجيا صباح الثلاثاء ليستقر الطقس بعدها

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس بارد متقلب وماطر أحيانًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط نتيجة منخفض جوي شرق المتوسط ينحسر تدريجيا صباح الثلاثاء ليستقر الطقس بعد ذلك مع تعافي بدرجات الحرارة علماً ان الضغط الجوي المرتفع المسيطر على شمال افريقيا سيؤدي الى طقس مستقر في منطقتنا حتى نهاية الاسبوع .

ولفتت الى انه لا صحة للأخبار المتداولة عن عاصفة ثلجية قوية بعد الثامن من شباط بل تقلبات سريعة ومحدودة وهو ما تظهره النماذج العددية حتى الان.

واشارت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم اجمالا و تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا و تكون مترافقة ببرق ورعد مع رياح ناشطة تشتّد أحياناً شمال البلاد لتصل لحدود ال ٥٥ كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن ١٥٠٠ متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وتتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع درجات متدنية صباحاً في المناطق الداخلية دون معدلاتها.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها في الداخل.