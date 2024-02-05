بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - فريق المحافظات:

أعلنت مديريات التربية والتعليم بعدد من المحافظات نتائج الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023.

وينشر الخليج 365 نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظات "الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، سوهاج، الوادي الجديد، بني سويف، السويس".

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

ظهرت نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، بعد اعتمادها من المحافظ اللواء محمد الشريف، بنسبة نجاح بلغت 83.6%.

وقال المحافظ إن إن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية بلغ 104000 طالب وطالبة، وعدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على 50 % أكثر من 86490 طالب وطالبة.

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى رفع النتيجة على الموقع ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023 /2024، بنسبة نجاح عامة بلغت 79،3%.

وأوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن عدد المتقدمين للامتحان خلال نصف العام الأول 11463 طالبا وطالبة، حضر منهم 10499 طالبًا، ونجح منهم 8231 طالبًا بنسبة 79،3%.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2024، من خلال الضغط الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح 80.3 %.

وصرح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم ، أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111 ألفا و139 طالبا وطالبة، حضر منهم 110 ألفا و680، نجح منهم 88 ألفا و912.

للاطلاع على النتيجة من الرابط التالي

نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية أيمن مختار، اليوم السبت، اعتماد نتائج امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بنسبة نجاح 93.6% لمرحلة التعليم الأساسي، في حين وصلت نسبة نجاح الشهادة المهنية إلى 94%، وتجاوزت نسبة النجاح لطلاب الصم وضعاف السمع 95%، بينما بلغت نسبة النجاح للطلاب ذوي البصيرة 75%.

للاطلاع على النتيجة اضغط على الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 80.33% ، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، بنسبة نجاح بلغت 78.58%.

وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 27757 طالبا وطالبة من إجمالي 27878 من إجمالي المتقدمين.

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية معرفة النتيجة بالكامل من خلال الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج

ظهرت نتيجة منتصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي، اليوم الأحد، في محافظة سوهاج للفصل الدراسي الأول يناير 2024.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغوا 83 ألف 717 طالب وطالبة، حضر منهم 83 ألف و330 طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة نجاح 73%، ووسط 87%، وجنوب 91%، بنسبة عامة 86%.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس عبر الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤بمحافظة الوادي الجديد.

واعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 95.8%، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وتقدم للامتحانات ٤٨٦٤ طالبا وطالبة نجح منهم ٤٨٥٨ طالبا وتغيب ٦ طلاب، فيما حصل ١٢ طالبا على الدرجة النهائية.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الاعدادية في بني سويف

اعتمد محافظ بني سويف نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 73.69 % للطلاب النظاميين، و33.6 % للمنازل، بينما تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامي، حضر منهم 56 ألف و234 طالبا، وللمنازل828 حضر منهم 744 طالباً.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2023/ 2024 بنسبة نجاح بلغت 83.5%.

بلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بمدارس السويس عدد 14322 طالبا وطالبة.. وبلغت نسبة النجاح في المدارس المهنية 100٪؜ والمكفوفين 100% ومدارس الصم 93.33%.

ويمكن للطلاب للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس افتح الرابط التالي: