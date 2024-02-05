شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 64 شخصًا في حرائق الغابات في تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سانتياغو لقي 64 شخصاً مصرعهم في حرائق الغابات المستعرة التي اندلعت في تشيلي.

وأوضح رئيس تشيلي جابرييل بوريك في تصريح له اليوم الاثنين، أن العدد مرشح للارتفاع، وأن مئات الأشخاص في عداد المفقودين، مبيناً أن عدد المنازل المتضررة تجاوز ألف منزل.

يذكر أن حرائق الغابات التي بدأت قبل عدة أيام تهدد المدن الساحلية لتشيلي، حيث فرضت السلطات حظراً للتجوّل في المناطق الأكثر تضرراً ونشرت أفراد الجيش لمساعدة رجال الإطفاء على وقف انتشار الحرائق في حين رشت طائرات هليكوبتر المياه في محاولة لإخماد النيران من الجو.