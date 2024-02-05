"النشرة": وقف المواجهة الميدانية جنوبًا خلال أيام؟

علمت "​الخليج 365​" من مصادر مطّلعة، أنّ الأيّام المقبلة قد تشهد وقف إطلاق النّار على الحدود الجنوبية. وأضافت المصادر أنّ التّفاوض الّذي يجري بشأن ​حرب غزة​، قطع الأشواط الصّعبة، بانتظار أن تفرض المفاوضات قبولًا ​إسرائيل​يًّا بشروط الفلسطينيّين في اليومين المقبلين.

وأكّدت أنّ كلّ المعطيات الدّوليّة والرّسائل الّتي حملها موفدون غربيّون إلى ​لبنان​، جزمت أنّ إسرائيل تسعى إلى وقف المواجهة ​جنوب لبنان​، "بعدما أنهكتها حرب غزة"، بعكس الخطاب السّياسي والإعلامي السّائد في ​تل أبيب​.