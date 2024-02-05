"النشرة": وقف المواجهة الميدانية جنوبًا خلال أيام؟

علمت "الخليج 365" من مصادر مطّلعة، أنّ الأيّام المقبلة قد تشهد وقف إطلاق النّار على الحدود الجنوبية. وأضافت المصادر أنّ التّفاوض الّذي يجري بشأن حرب غزة، قطع الأشواط الصّعبة، بانتظار أن تفرض المفاوضات قبولًا إسرائيليًّا بشروط الفلسطينيّين في اليومين المقبلين.
وأكّدت أنّ كلّ المعطيات الدّوليّة والرّسائل الّتي حملها موفدون غربيّون إلى لبنان، جزمت أنّ إسرائيل تسعى إلى وقف المواجهة جنوب لبنان، "بعدما أنهكتها حرب غزة"، بعكس الخطاب السّياسي والإعلامي السّائد في تل أبيب.
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