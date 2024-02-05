14 مليار ليرة من زبائن "سبينيس" إلى قرى الأطفال "SOS" في لبنان

أعلنت "​سبينيس​"، أنّ "في إطار مبادراتها الخاصّة بالمسؤوليّة الاجتماعيّة، وإيمانها التّام بالقدرة على إحداث فرق إيجابي في المجتمع من خلال خطوات مماثلة، اختتمت "سبينيس" حملة التّبرّعات الّتي أطلقتها خلال موسم الأعياد في جميع فروعها، دعمًا لجمعيّة قرى الأطفال "SOS"؛ وسلّمتها المبلغ التراكمي الذّي تمّ جمعه وقدره 14 مليار ليرة لبنانيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "المبادرة ذات الأهداف الإنسانيّة، لقيت تجاوبًا واسعًا من قبل المتسوّقين، الّذين لم يبخلوا كالعادة بتلبية النّداء الانساني والوقوف إلى جانب الجمعيّة، وتبرّعوا كلّ بحسب قدرته بمبلغ 10000 ليرة وما فوق، لإحداث فرق كبير في حياة الأطفال، والتّأكيد أنّ التّضامن وحده كفيل بتفوّق المبادرات الّتي تخدم أفراد المجتمع؛ وبالأخصّ في هذه الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد".

بالمناسبة، وجّه الرّئيس التّنفيذي للتّسويق في "سبينيس"، رالف القاعي، الشّكر إلى "زبائننا على سخائهم ووقوفهم الدّائم إلى جانب شركائنا، ونقدّر روح التّعاون وحبّ العطاء"، مثنيًا على "الجهود الّتي تبذلها جمعيّة قرى الأطفال "SOS" لضمان استمراريّة رسالتها الإنسانيّة، ونعتزّ بثقتها الدّائمة".

وشدّد على "أنّنا نجدّد من خلال هذه الحملة، التزام "سبينيس" بدعم الجمعيّة ودعم المجتمع ككلّ، كما نؤكّد استمرارنا بإطلاق مبادرات مماثلة ذات أبعاد إنسانيّة، ونحن جدّ مسرورين بالنّتائج الّتي حقّقتها".

من جهته، شكر رئيس مجلس إدارة "SOS" ناجي جبران، خلال تسلّمه المبلغ في المقرّ الرّئيسي لـ"سبينيس"، "القيّمين على هذه المبادرة وداعميها، وكذلك كلّ متسوّق مدّ يد العون لمساندة الجمعيّة، وساعدها على إكمال مسيرتها الإنسانيّة في هذه الظّروف الاستثنائيّة".

وشدّد على "أنّنا ممتنّون للمبادرات المتواصلة الّتي تطلقها "سبينيس"، والتزامها الدّائم بتبنّي قضيّتنا، لاسيّما في موسم الأعياد حيث يتجلّى حبّ العطاء بأبهى حلله".