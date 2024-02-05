مروان فيّاض: اقرار التعرفة الجديدة للنقل يجب ان يترافق مع اصدار القوانين الضابطة للقطاع

أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل مروان فياض، في حديث اذاعي، "أحقيّة زيادة التعرفة بالتوازي مع ضبط قطاع النقل والمركبات غير الشرعية، وخاصة مع ارتفاع اسعار النفط عالميًا"، لافتا إلى "اهمال الدولة للسائق العمومي وعدم تأمين اي شيء له، على الرغم من تسديده للتكاليف والرسوم المترتبة عليه، ليبقى الوحيد في لبنان الذي لم يحصل على حقوقه". واعتبر ان "اقرار التعرفة الجديدة يجب ان يترافق مع اصدار القوانين الضابطة لقطاع النقل".

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