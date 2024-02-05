انت الان تتابع خبر محافظتان عراقيتان تعطلان الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمناسبة استشهاد راهب آل البيت الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، قرر محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم غد الثلاثاء المصادف 2024/2/6.



كما قررت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء ايضا.