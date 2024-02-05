صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع على أغلب الأنحاء بقيم من درجتين إلى 4 درجات، بسبب التأثر بكتل هوائية صحراوية تكون مرتفعة في حرارتها.

وأضافت غانم، أن الطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت: درجات الحرارة القاهرة تصل لـ 19 درجة خلال فترة النهار والسواحل الشمالية 18 درجة، والمناطق الجنوبية تصل لـ 26 درجة.

وأوضحت أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، والصغرى تصل لحوالي 10 درجات على مناطق من القاهرة الكبرى والمدن الجديدة تصل ل7 درجات، وتظل الأجواء شديدة البرودة فى معظم محافظات الجمهورية خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع اليوم استمرار فرص سقوط الأمطار، وتكون متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، ولكن كميتها أقل من الموجة الماضية.

وأكدت أن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

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