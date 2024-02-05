اخبار العالم

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل كاليدونيا الجديدة

0 نشر
واس - نوميا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل كاليدونيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد مسافة 23.071 كلم شرق فاو في كاليدونيا الجديدة.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا