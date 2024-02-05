شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل كاليدونيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد مسافة 23.071 كلم شرق فاو في كاليدونيا الجديدة.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.